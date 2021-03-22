Раскрыта неочевидная опасность просрочек по ипотеке

Заемщик, не вовремя вносящий платежи по ипотеке, может не только потерять залоговую квартиру, но и выплатить банку дополнительную компенсацию расходов в размере до двух миллионов рублей. Неочевидную опасность просрочек по жилищным кредитам РИА Новости раскрыл партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Речь идет об общей сумме, складывающейся из штрафов и пени, стоимости судебных издержек и других расходов кредитора, связанных непосредственно с обращением взыскания на залог, пояснил эксперт. «Очень приблизительно речь идет о диапазоне в 0,5-2 миллиона рублей», — уточнил Данилов, отметив, что итоговая сумма компенсации в значительной степени зависит от региона, где расположена ипотечная квартира.

В первую очередь заемщик, допустивший просрочку, компенсирует именно стоимость реализации заложенной квартиры и судебные издержки, и лишь потом уже погашается кредит и выплачиваются проценты и пени, подчеркнул юрист. «То есть, допуская такой сценарий (просрочку — прим. «Ленты.ру»), заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами», — заключил он.

В декабре 2020-го стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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