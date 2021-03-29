Россиянам предложат дешевую и опасную ипотеку

В России планируется активнее развивать ипотеку с плавающей ставкой — этот продукт предлагается и в настоящее время, но пока не пользуется популярностью из-за опасности для заемщиков. О перспективах «плавающих» кредитов на покупку жилья «Коммерсанту» рассказали эксперты банковского сектора.

Большинство из них усомнились в том, что такая ипотека станет востребованной. При этом, как отмечает издание, директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова ранее в марте заявила, что ипотека с плавающей ставкой интересна российским банкам.

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Как правило, ставки по «плавающим» кредитам привязаны к рыночным индикаторам, например к ключевой ставке ЦБ или индексу MosPrime. Доля такой ипотеки, которая может быть дешевле стандартной, в России пока не превышает 0,1 процента от всего ипотечного портфеля. В Абсолют-банке «Коммерсанту» сообщили, что жилищные кредиты с плавающими ставками не пользуются спросом. В ПСБ, Росбанке и Райффайзенбанке не планируют вводить плавающие ставки. В Сбербанке отказались комментировать перспективы этого типа ипотеки. В ВТБ отметили, что «такой продукт мог бы быть уместным только для определенных групп заемщиков, которые берут кредиты на значительные суммы».

Между тем в опубликованном в начале марта консультативном докладе ЦБ утверждал, что в обозримом будущем ипотеку с плавающими ставками намерены развивать «ряд крупных банков». Эксперты указывают: «плавающая» ипотека позволяет предлагать более льготные в начале срока кредита ставки, но этот продукт, по аналогии с валютной ипотекой, может быть слишком рисковым для заемщиков и, следовательно, для самих банков.

Ранее в марте стало известно, что в России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такие займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

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