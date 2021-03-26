Закредитованность россиян достигла исторического пика

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных за всю историю 11,7 процента, достигнув пика. В ЦБ связали это с пандемией коронавируса и со снижением доходов населения, пишет РБК со ссылкой на данные из презентации регулятора.

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За четвертый квартал долговая нагрузка россиян выросла на 0,6 процентных пункта, а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8. Показатель отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов. К январю средний уровень выплат по необеспеченным кредитам стал равен 9,8 процента от заработка, а по ипотеке — 1,9 процента. Сдерживающим фактором для увеличения закредитованности стало снижение ставок по кредитам, отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк захотел ограничить объем выдачи отдельных видов кредитов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. В случае его принятия ЦБ получит возможность ограничивать объемы выдачи конкретных видов кредитов, чтобы предотвратить накопление рисков заемщиков. Основные ограничения коснутся физических лиц.

Регулятор уже выступал с подобной инициативой в 2019 году, когда в России был зафиксирован рост необеспеченного кредитования. Однако до сих пор у ЦБ не было такой возможности.