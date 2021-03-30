В России начали повышать ставки по ипотеке

После мартовского увеличения ключевой ставки до 4,5 процента российские банки начали пересматривать условия своей продуктовой линейки, пишут «Известия».

Сейчас в некоторых банках наблюдается повышение ставок по ипотечным займам. Так, ставки по жилищным ссудам и рефинансированию подняли уже в четырех региональных банках в диапазоне 0,1-0,9 процента. В апреле условия по ипотеке начнут пересматривать еще ряд банков.

Как считают эксперты, резких изменений в условиях выдачи жилищных займов не будет. Прежде всего на средние ставки по таким кредитам повлияет корректировка программы льготной ипотеки. Ожидается, что к концу 2021 года ее размер может превысить 8 процентов.

Ранее в марте стало известно, что в России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такие займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

19 марта ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку. Он выросла на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.

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