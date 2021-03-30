Ипотечники нацелились на один тип жилья в Москве

Покупатели жилья в Москве, финансирующие сделки ипотечными средствами, все чаще выбирают квартиры с отделкой, свидетельствуют материалы, предоставленные «Ленте.ру» агентством «Азбука жилья». Риелторы отмечают, что ипотечники нацелились именно на этот тип недвижимости, так как он для них наиболее привлекательный.

По данным «Азбуки», за десять месяцев с начала действия программы льготной ипотеки (она была запущена в апреле 2020-го) 25 процентов квартир и апартаментов в Москве было куплено с отделкой и одновременно с привлечением ипотеки. В объеме проданных лотов с ремонтом доля сделок с ипотекой самая высокая — 66 процентов.

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«Для покупателей, приобретающих квартиру в ипотеку, выгоднее купить ее уже с отделкой, — отмечают эксперты. — В таком случае расходы на ремонт квартиры сразу закладываются в ипотеку. После оформления кредита и первоначального взноса не нужно тратить условно дополнительный миллион на чистовую отделку. Также удобно, что в таких случаях после оформления сделки можно сразу въехать в купленную квартиру и обставлять ее, а не тратить деньги на аренду, пока в приобретенной квартире ведутся работы».

В целом риелторы прогнозируют увеличение доли ипотечных сделок на московском рынке новостроек до июля 2021-го, когда, предположительно, завершится программа льготной ипотеки. «Во второй половине года рост замедлится, как и активность покупателей. Однако доля ипотеки останется высокой, что связано с пока еще относительно низким уровнем процентных ставок (даже без учета льготной ипотеки), а также снижением доходов населения», — заключают специалисты.

Ранее в марте стало известно, что ради накопления первого взноса по ипотеке россияне чаще всего отказываются от спонтанных трат, путешествий и развлечений. Лишь четверть граждан ни в чем себя не ограничивают, когда копят на ипотеку.

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