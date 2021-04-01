Ультрадорогие квартиры нашли в Москве

Самая дорогая квартира в Москве стоит больше 2 миллиардов рублей — это трехуровневый пентхаус общей площадью свыше 2,18 тысячи квадратных метров, расположенный в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити», следует из материалов агентства «Бест-Новострой», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, ультрадорогие апартаменты занимают 95-97-е этажи небоскреба, имеют два персональных лифта и являются самым высокорасположенным жилым пространством в Европе (находятся на уровне 360-374 метра). Лот предлагается под индивидуальный дизайн-проект, без отделки.

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Второй лот дороже 2 миллиардов нашли в проекте над вестибюлем станции метро «Маяковская» — апартаменты площадью около 1 тысячи квадратных метров в комплексе Fairmont Vesper Residences Moscow. Это самый просторный объект на таком расстоянии от центра. Сейчас его стоимость превышает 2,3 миллиарда рублей. Апартаменты уже становились рекордсменом по стоимости ровно два года назад — весной 2019-го их оценивали более чем в 1 миллиард рублей.

Самая дорогая квартира в свою очередь экспонируется в проекте Knightsbridge Private Park в южной части района Хамовники. Ее площадь — 501 квадратный метр, стоимость — 1,26 миллиарда рублей. Больше квартир и апартаментов дороже миллиарда в Москве нет, свидетельствуют предоставленные данные.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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