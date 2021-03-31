В Москве недосчитались дешевых квартир

Предложение квартир и апартаментов стоимостью до 8 миллионов рублей в Большой Москве (включая Троицкий и Новомосковский округа) составляет менее 19 процентов от общего объема предложения новостроек в городе, следует из материалов сервиса поиска жилья «Синица», предоставленных «Ленте.ру».

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Аналитики недосчитались дешевых квартир — по их данным, таких лотов в столице минимум, причем около 44 процентов из них расположены в «старой» Москве, 56 процентов — на территории Новой Москвы. «Ценовой ориентир в 8 миллионов возник неслучайно — он складывается из среднего размера ипотечных кредитов и 20-процентного первоначального взноса», — поясняют эксперты. По их данным, 8 миллионов рублей — минимальная сумма, необходимая для покупки квартиры в ипотеку в столице.

В бюджете до 8 миллионов покупателям в основном предлагаются однокомнатные варианты и квартиры-студии средней площадью около 31 квадратного метра в пределах МКАД и за ее пределами. «Если потенциальный покупатель присматривает квартиру в старых границах Москвы стоимостью до 8 миллионов рублей, то это, скорее всего, будет компактная однокомнатная квартира в районе Люблино. В Новой Москве за этот бюджет можно выбрать жилье в ближайших к МКАД районах, и это будет однокомнатная квартира площадью не более 30 квадратных метров — тоже в новостройке комфорткласса, правда, на стадии возведения фундамента», — заключают специалисты.

Ранее в марте стало известно, что москвичи бросились сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры. Из-за этого на рынке аренды резко увеличилось число предложений жилья без мебели. При этом такие квартиры подходят только 13 процентам съемщиков.

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