Москвичи бросились сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры

В Москве больше четверти квартир на рынке аренды сдаются без мебели. Большинство из них — 60 процентов — расположены в новостройках, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, новые квартиры без мебели бросились сдавать, в частности, покупатели, заключившие сделки на волне жилищного бума, после запуска ипотеки под 6,5 процента годовых. «Программа льготной ипотеки стимулировала спрос на первичном рынке, и, как следствие, пополнение арендной экспозиции масс-маркета новыми квартирами: большинство из них с отделкой от застройщика, но многие без обстановки, — поясняют эксперты. — Если раньше наймодатели старались подготовить объект к сдаче, "обуютить" его, то сейчас зачастую делают ставку на скорость. Дом сдан в эксплуатацию, и уже можно заниматься поиском арендаторов купленной квартиры».

Порой собственники приобретают минимальную обстановку для квартирантов сразу после подписания договора найма, поясняют риелторы. Они подсчитали — квартиры без мебели ищут лишь 13 процентов от общего числа московских нанимателей. Максимальный дисконт на пустые квартиры — 15 процентов, «и даже в условиях пониженного спроса собственники не идут на дальнейшее уменьшение цены», заключают специалисты.

Ранее в марте россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. Приобретение жилья с такой целью больше не приносит желаемой прибыли, заявил один из экспертов рынка недвижимости. Он также отметил, что с покупкой квадратных метров у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на их содержание и ремонт.

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