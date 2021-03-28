Россиянам раскрыли признаки мошенничества с объявлениями об аренде жилья. Об этом рассказали специалисты сервиса по поиску недвижимости The Meters, передает РИА Новости.

По их словам, характерной чертой подобного мошенничества является заниженная цена. Так, отклонение на 20-30 процентов от рыночной цены в пользу арендатора уже может означать наличие неприятных «сюрпризов».

Представитель сервиса рассказал, что часто мошенники публикуют на нескольких сайтах объявления о сдаче хороших объектов по заниженной цене, однако, когда звонит клиент, ему говорят, что их уже сдали и предлагают заплатить за доступ к закрытой базе с похожими вариантами.

Помимо этого, по его словам, распространена схема, когда при съеме квартиры риелтор настаивает на внесении задатка и предлагает подписать договор, согласно которому аванс не возвращается в случае отказа съемщика от аренды. Далее риелтор предлагает клиенту вариант намного лучше прежнего, и тот, отказываясь от уже внесенного задатка, делает выбор в его пользу. Однако потом оказывается, что произошла «накладка», и в итоге оба варианты «ушли из-под носа» съемщика.

Ранее руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова перечислила категории проблемных арендаторов. По ее словам, сдавать квартиру в аренду не стоит лицам, ведущим асоциальный образ жизни, людям с судимостью за мошенничество, несовершеннолетним и родственникам.