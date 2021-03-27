Эксперт перечислил случаи передачи квартиры государству

Квартира собственника может отойти государству в нескольких случаях, заявил агентству «Прайм» партнер юридической компании «Можно» Михаил Кучин.

Так, принудительно изъять жилье у собственника государство может, если квартира была получена от муниципалитета незаконно, например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления.

Также потерять жилье можно и в связи с изъятием земельного участка, на котором находится строение и, если дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции. Квартиры можно лишиться по решению суда, если это не единственное жилье, перечислил юрист.

Кроме того, собственник может передать свое жилье добровольно, если он решил деприватизировать квартиру. Такой вариант возможен, если жилье было получено путем приватизации. Если его приобрели, подарили или унаследовали — деприватизация невозможна. В таком случае необходимо вернуть квартиру муниципалитету, заявил Кучин.

Существует возможность подарить свою квартиру государству. Таким образом меценаты могут передавать государству квартиры, представляющие историческую ценность, например, под музеи.

Право собственности на квартиру может перейти к государству после смерти собственника, если у него нет наследников и этот объект никем не востребован в течение шести месяцев. Тогда жилое помещение включается в территориальный фонд социального использования и может быть передано другим гражданам по договору социального найма.

Ранее заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова напомнила, что при сдаче квартиры или иного жилья в аренду у собственника остается право распоряжения объектом недвижимости, а ряд остальных жилищных прав он передает съемщику.

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