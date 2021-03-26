Россиян предостерегли от сдачи квартир в аренду родственникам

Сдавать квартиру в аренду не стоит лицам, ведущим асоциальный образ жизни, людям с судимостью за мошенничество, несовершеннолетним и родственникам. Категории проблемных арендаторов для РИА Новости перечислила руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Как отметила эксперт, при сдаче жилья в аренду асоциальным личностям высок риск возникновения проблем с соседями. Сама квартира может превратиться в притон. Если съемщик имеет судимость за мошенничество, он может обмануть и арендодателя — например, начнет сдавать квартиру посуточно или вовсе попытается ее продать. Также мошенники могут манипулировать чувствами владельца, рассказывая, что у них якобы умер близкий родственник и оплату за аренду они внесут попозже, предостерегла риелтор.

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Еще одна потенциально проблемная категория арендаторов — несовершеннолетние. Они, как правило, не имеют постоянного дохода, и в случае порчи имущества взыскать с них сумму ущерба будет сложно, пояснила Павлинова. Кроме того, юные арендаторы могут устраивать в квартире шумные вечеринки.

Рискованно сдавать жилье одновременно большому количеству людей — например, бригаде строителей. То же касается квартиросъемщиков с большим числом домашних животных. «Самая неожиданная проблемная категория — это родственники, — заявила эксперт. — Во-первых, собственники, как правило, сдают родственникам квартиру по цене ниже рыночной. Во-вторых, решать спорные вопросы с ними значительно сложнее».

Ранее в марте россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. Приобретение жилья с такой целью больше не приносит желаемой прибыли, заявил эксперт. Он также отметил, что с покупкой недвижимости у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на ее содержание и ремонт.

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