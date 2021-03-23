Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

Эксперты в сфере недвижимости назвали минимальную стоимость аренды квартиры в Москве, за исключением Зеленограда. За жилье в столице каждый месяц придется отдавать от 23 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость».

Аналитики составили ТОП-5 из наиболее доступных вариантов на март 2021 года. Самой дешевой оказалась однокомнатная квартира площадью более 33 квадратных метров недалеко от станции метро «Выхино». За объект с косметическим ремонтом, мебелью и бытовой техникой каждый месяц придется отдавать 23 тысячи рублей. За 24 тысячи рублей можно арендовать «однушку» на Рязанском проспекте, однако жилье сдают без мебели и техники.

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На станции метро «Юго-Восточная» предлагают арендовать двухкомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра за 25 тысяч рублей в месяц. За такой же ежемесячный платеж сдается «однушка» площадью 35 квадратных метров около метро «Преображенская площадь».

Рейтинг дешевого жилья для аренды замыкает однокомнатная квартира размером в 33 «квадрата» в 15 минутах ходьбы от станции метро «Ховрино». Каждый месяц владельцы хотят получать от арендаторов 26 тысяч рублей. Комнаты оборудованы кухонным гарнитуром, бытовой техникой и современной мебелью.

Ранее в марте специалисты сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру» назвали стоимость посуточной аренды квартиры в разных округах Москвы. Самым дорогим оказался Западный, где в среднем за объект пришлось бы отдать 3,8 тысячи рублей. Меньше всего аренда жилья на сутки обошлась бы в Восточном округе — 2,4 тысячи рублей.

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