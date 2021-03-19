Названы округа Москвы с самой дешевой посуточной арендой жилья

Самая дешевая квартира Москвы, которую можно снять посуточно, находится рядом со станцией метро «Нижегородская» — такое жилье обойдется в 1,2 тысячи рублей в сутки. Об этом говорится в материале сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Самый дорогой вариант расположен в деловом центре «Москва-Сити». В будни аренда здесь стоит 25 тысяч рублей, в выходные — 35 тысяч рублей. В среднем столичную «однушку» можно снять за 2,8 тысячи рублей в сутки, а «двушку» — за 4,2 тысячи рублей.

Также эксперты назвали стоимость посуточной аренды в разных округах Москвы. Самым дорогим оказался Западный — в среднем 3,8 тысячи рублей. Далее идут Центральный (3,4 тысячи рублей), Юго-Западный (3,1 тысячи рублей), Южный и Северо-Западный (2,8 тысячи рублей), Северный (2,7 тысячи рублей), Северо-Восточный (2,6 тысячи рублей), Юго-Восточный (2,5 тысячи рублей) и Восточный (2,4 тысячи рублей) округа.

В целом за 2020 год количество бронирований недвижимости посуточно в Москве снизилось на 45 процентов. Однако длительность пребывания на съемной квартире осталось той же — в среднем жилье арендуют на три дня.

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