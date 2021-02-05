Барселона захотела запретить сдавать комнаты посуточно

Мэрия испанской Барселоны захотела запретить горожанам сдавать в своих домах комнаты посуточно. Если инициативу одобрят, то минимальный срок аренды жилого помещения составит 30 дней. Об этом пишет Bloomberg.

Законопроект будут рассматривать три месяца на общественных слушаниях. В случае положительного решения Барселона станет городом с одними из самых жестких правил аренды в мире. Ограничения коснутся, в частности, бронирования жилья через платформу Airbnb.

Инициатива направлена на защиту жилого фонда для долгосрочной аренды, борьбу с мошенничеством, регулирование цен на съемное жилье, а также улучшение качества жизни горожан — некоторые районы из-за туристов оказались перенаселены и стали слишком шумными. Как объяснили власти, если бы никаких ограничений на аренду в Барселоне вообще не было бы, то туристы снимали бы комнаты примерно в 670 тысячах домов. Нынешний фонд туристического жилья составляет только 14 тысяч койко-мест.

Барселона требовала лицензировать деятельность арендодателей в жилых домах еще с 2011 года, но прекратила выдачу разрешений в 2014 году. Нынешний запрет на сдачу комнат в частном секторе действует с августа 2020-го, теперь его хотят сделать постоянным.

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