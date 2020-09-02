Остров в Италии предложили арендовать за восемь тысяч рублей

Итальянский остров в Венецианском заливе предложили арендовать за восемь тысяч рублей с человека. Объявление появилось на сервисе по аренде частного жилья Airbnb.

Остров Валле Фальконера расположен в лагуне Венецианского залива в Адриатическом море. Там находится фермерский дом с шестью спальнями и тремя ванными комнатами, а также большая столовая и площадка для барбекю. Внутри могут разместиться 16 человек. В общей сложности стоимость аренды острова начинается от 58 тысяч рублей.

Добраться до него можно на лодке из коммуны Каваллино-Трепорти только по согласованию с собственниками. При желании гостям также организовывают экскурсии в Венецию. Из развлечений на острове предлагают рыбалку, прогулки с пони из местной конюшни и отдых на воде, где можно увидеть фламинго.

В феврале 2020 года в Венеции появилось объявление о продаже небольшого острова Тессера. Его стоимость составила 2,2 миллиона евро (151 миллион рублей). Изначально владелец Тессеры планировал сделать там курорт, но из-за денежных проблем ему пришлось выставить собственность на продажу.

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