Полсотни миллиардеров на суперъяхтах оккупировали карибский остров

В преддверии Рождества 52 суперъяхты «оккупировали» берега острова Сен-Мартен в Карибском море. Об этом сообщает Bloomberg.

Предположительно, мультимиллиардеры договорились встретить там католическое Рождество. Для этого суда, начиная с середины ноября, начали покидать порты США, Италии, Испании и Франции и взяли курс на Карибы.

Среди суперъяхт была замечена Eclipse Романа Абрамовича.

Отмечается, что яхта Ecstasea, принадлежащая некоему пакистанскому миллиардеру, во время швартовки потерпела крушение, протаранив пирс.

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