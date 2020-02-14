В Венеции на продажу выставили остров

Один из островов Венецианской лагуны в Италии выставили на продажу за 2,2 миллиона евро (151 миллион рублей). Изначально он должен был стать курортом, но его владельцу пришлось продать землю по причине банкротства. Об этом пишет VVox со ссылкой на отчет компании Sogeea.

Небольшой остров Тессера расположен недалеко от аэропорта имени Марко Поло и соседствует с островом Мурано. На территории площадью 4100 квадратных метров размещены дом и несколько хозяйственных построек. Вокруг владелец разбил виноградник и сад. Также на Тессере имеется собственный причал.

Остров принадлежит итальянскому девелоперу, имя которого неизвестно. Аукцион пройдет 3 марта. Тессеру уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда он стоил 3,2 миллиона евро (220 миллионов рублей), однако на него не нашлось покупателей.

Ранее стало известно об острове в Черном море, который состоял из металлической конструкции. Его возвел из плоской структурной плиты, колонн и фундамента некий мужчина. Позже выяснилось, что строительство проводилось без соответствующих документов и разрешений, в связи с чем суд постановил демонтировать остров.

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