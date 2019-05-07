На шоу знакомств впервые свели двух бисексуалов и отправили на гомофобный остров

Двое парней, участвующих в британском шоу «Свидание вслепую» (Blind date), провели время вместе в Сент-Люсии — островном государстве в Карибском море, где запрещены гомосексуальные отношения. Об этом сообщает Daily Star.

Косметолог Джордан Шэннон (Jordan Shannon) и модель Джесс Дрю (Jesse Drew) до последнего не знали о том, что летят в страну, где действует подобный закон. «Сотрудник отеля сказал нам, что если полиция поймает здесь гомосексуалиста, ему или ей грозит до 10 лет тюрьмы», — рассказала пара.

Материалы по теме «Это, типа, отстой! Верните обратно, бакланы!» За что в мире так любят классические шоу MTV

Участники программы вернулись в Британию без происшествий. Ведущий проекта Пол О'Грэди (Paul O'Grady) утверждает, что тоже не знал об особенностях законодательства в Сент-Люсии, когда вручал Шэннону и Дрю путевку на остров. Представители канала Channel 5, на котором выходит шоу, также были в неведении и заявили, что сейчас разбираются в причинах случившегося с продюсерской компанией.

«Свидание вслепую» — британское телешоу, выходящее в эфир с 1985 года. Его участники выбирают себе партнера, не видя его, а лишь слыша его голос. В последнем сезоне шоу впервые появились бисексуалы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!