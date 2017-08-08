Американец попытался устроить шесть свиданий в одном баре и провалился

Жительница Вашингтона (округ Колумбия) Лизетт Пайлант (Lisette Pylant) поделилась в Twitter историей о неудачном свидании вслепую. На это обратило внимание издание Mashable.

Американка транслировала происходящее в соцсеть прямо со свидания, и десятки опубликованных твитов привлекли внимание пользователей сети. Самая популярная из серии публикация собрала почти 10 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов.

Пайлант пришла на встречу с парнем, которого посоветовали друзья. Знакомый бармен написал ей перед свиданием, что ее партнер на вечер не очень хорош, но та все равно решила пойти.

Через 45 минут в баре появилась еще одна девушка, которая, как оказалось, тоже пришла встретиться с тем же парнем. Пайлант подгадала момент и объяснила той, в какую нелепую ситуацию они попали. Похожим образом в заведении появились еще четыре девушки.

Через несколько часов они уже отдыхали вместе без пригласившего их парня, который все же заявился в бар, но остался в одиночестве с неоплаченным счетом.

В комментариях пользователи согласились, что девушки все сделали верно, а также порадовались за их новую дружбу.