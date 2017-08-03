Интернет и СМИ
 

Британец создал презентацию в PowerPoint для первого свидания и попал в бан

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Пользователь Twitter Бен Велзян (Ben Velzian) опубликовал историю о том, как подготовил презентацию в PowerPoint с идеями для первого свидания и оказался заблокированным. На это обратило внимание издание Mashable.

«Парень пригласил меня на свидание и спросил, есть ли у меня какие-то предпочтения. Я чудак, поэтому отправил идеи, оформленные в виде презентации в PowerPoint», — написал британец.

Презентация начиналась с общих положений: мужчина учел, что его потенциальный спутник после свидания три недели проведет в Италии, а погода в назначенный день обещана прекрасная. Кроме того, важным пунктом Велзян указал то, что он не ест мясо.

В документе подробно рассмотрены три варианта совместного времяпрепровождения: поход в музей, в лабиринт и игра в гольф.

После отправки своей работы Велзян обнаружил, что попал в «черный список» и не может больше писать собеседнику.

«Я даже не знал, что в WhatsApp есть такая функция», — посетовал он.

Позднее он опубликовал скриншоты презентации в Twitter и собрал почти тысячу перепостов и более трех с половиной тысяч лайков.

В апреле американская студентка Лиззи Фентон подготовила для парня по имени Картер презентацию о себе в PowerPoint, в которой расписала свои преимущества. Однако молодой человек не оценил усилий девушки, зато презентация понравилась компании Microsoft.

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