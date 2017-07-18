Мужчина принес ведро капусты на свидание с девушкой-веганом

Пользователь портала Reddit с ником rundarthmittens рассказала историю о неудачном свидании с молодым человеком, который решил подшутить над ее предпочтениями в еде. На запись обратил внимание Mashable.

Девушка поведала, что сходила на первое свидание с мужчиной и призналась, что она веган. В итоге на следующую встречу тот принес ей ведро кормовой капусты, которую нарвал у себя в саду. Пост девушки стал вирусным и вышел в топ Reddit.

Материалы по теме «Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты

Пользователи портала встали на сторону мужчины, похвалив его за находчивость и предложив девушке выйти за него замуж. «Свежая зелень с грядки всегда кстати. Какой умный парень», — отметил юзер с ником The_Oddest_Owl.

В начале 2016 года организация защиты животных РЕТА спровоцировала ожесточенную дискуссию в соцсетях после выхода рекламного ролика со сравнением полового акта веганов и мясоедов. Видео также сочли слишком непристойным для показа в перерыве решающего матча Национальной лиги американского футбола (СуперБоула).