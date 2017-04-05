Веган с мегафоном устроил одиночный протест на входе в «Макдоналдс»

В Великобритании протестующий с мегафоном устроил акцию у входа в «Макдоналдс», убеждая посетителей, что они не должны кормить детей фастфудом. Об этом пишет Mirror, публикуя снятое прохожим видео.

Автором одиночного протеста стал активист Дэнни Шайн (Danny Shine), который называет себя социальным экспериментатором.

В ролике видно, как Шайн спорит с одной из посетительниц ресторана быстрого питания. «Ваши дети заслуживают большего. Давайте им фрукты и орехи», — убеждает он. В ответ женщина кричит, чтобы он отстал и просит прохожего убрать камеру. «Это не ваше дело. Мы здесь на отдыхе!» — заявила посетительница.

Как отмечает мужчина в своих аккаунтах в соцсетях, он является веганом. В основном он записывает ролики на темы, связанные с питанием (например, ранее критиковал продукты в супермаркете TESCO), и выкладывает их на свой YouTube-канал. Шайн также уже успел порассуждать о Brexit и британских банках.

