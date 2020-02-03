Россиянин построил в Черном море мобильный остров из металла

Россиянин построил в Черном море в районе реки Агуры остров из металлической конструкции. Об этом сообщается на сайте межрайонной природоохранной прокуратуры города Сочи.

Конструкция состоит из плоской структурной плиты, колонн и фундамента. Сооружение должно было использоваться как мобильный остров.

Однако выяснилось, что работы по установке конструкции на дно моря проводились без соответствующих документов, экологической экспертизы и разрешения Росрыболовства. В результате суд удовлетворил требование прокуратуры о демонтаже металлического острова. Исполнение постановления взято на контроль.

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