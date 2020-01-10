В Англии выставили на продажу лодку с пятью спальнями и сауной

Баржу Matrix Island с сауной и пятью спальнями, пришвартованную в Лондонском Сити, выставили на продажу за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (285 миллионов рублей). Об этом пишет Mansion Global со ссылкой на агентство недвижимости Riverhomes.

Площадь объекта составляет более 465 квадратных метров. У лодки есть открытая верхняя палуба с кухней и обеденной зоной, а также приемная с кабинетом. На первом этаже находятся пять спален, сауна, гостиная с дровяной печью, платформа для водных лыж и машинное отделение.

Отдельно оплачивается стоимость причала — примерно 32 тысячи фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей) в год.

По словам представителя Riverhomes, самая привлекательная особенность плавучего дома — он освобожден от гербового сбора, уплачиваемого при покупке недвижимости в Великобритании. Это означает, что новый владелец сэкономит 330 тысяч фунтов стерлингов (26,5 миллиона рублей) на налогах.

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