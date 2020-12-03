Полиция разогнала незаконную вечеринку в замке на 400 человек

Полиция Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США) разогнала незаконную вечеринку в замке Брукхейвен, на которую собралось 400 человек. Из-за пандемии коронавируса подобные мероприятия более чем с 10 участниками запрещены, пишет Daily Mail.

Праздник проходил в уединенном особняке стоимостью 1,1 миллиона долларов (около 83 миллионов рублей), который расположен на территории площадью четыре гектара. Ранее замок принадлежал рэперу и диджею Kid Panic, а теперь недвижимость выставлена на площадке для краткосрочной аренды жилья Airbnb.

На собравшихся пожаловались соседи, которые заметили вереницы автомобилей, едущие ранним утром понедельника в Брукхейвен. Полиция прибыла в замок в 12:25 и потратила четыре часа, чтобы разогнать собравшихся.

Выяснилось, что хозяин замка сдал его только для восьми человек (главный съемщик, с которым была договоренность, предположительно из Нью-Джерси) и не предполагал, что вместо этого окажется 400 гостей. Соседи утверждали, что он всегда был очень строгим по отношению к арендаторам, однако это не спасет хозяина от штрафа в размере до 15 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей).

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