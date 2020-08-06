Организаторам вечеринок в США начнут отключать воду и электричество

Организаторам вечеринок в американском городе Лос-Анджелес начнут отключать воду и электричество. Мера направлена на соблюдение ограничений из-за пандемии коронавируса и начнет действовать с пятницы, 7 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива коснется «вопиющих случаев» в жилых домах, на предприятиях и других площадках для массового собрания людей. «Эти домашние вечеринки превратились по сути в ночные клубы на холмах», — сказал мэр города Эрик Гарсетти.

«Все жертвы, на которые мы пошли из-за эпидемии, могут быть сведены на нет теми, кто отказывается верить науке и следовать правилам. Такие люди ставят под угрозу нашу экономику и наше общество», — подчеркнул политик.

Подобные меры были приняты после того, как на вечеринку в особняке по улице Малхолланд-Драйв собрались сотни человек, в то время как ограничение на массовые собрания людей еще действует. Само мероприятие закончилось стрельбой.

По данным на 6 августа, в округе заразились коронавирусом более 197 тысяч человек. Почти 60 процентов новых случаев Covid-19 фиксируют у лиц в возрасте от 18 до 49 лет.

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