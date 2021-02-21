На черноморских курортах взлетели цены на посуточную аренду домов

Цены на посуточную аренду домов на курортах Черного моря резко увеличились на фоне предстоящих праздников. Об этом в разговоре с ТАСС заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

По ее словам, по сравнению с октябрем 2020 года стоимость аренды жилья подобного типа в Сочи взлетела на 19 процентов — в среднем 14,45 тысячи рублей за сутки, в Ялте — на 11 процентов, до 13,8 тысячи рублей за ночь. Наименее сильно возросли цены на съем частных домов в Геленджике — пять процентов, за одну ночь в среднем придется заплатить 5,16 тысячи рублей.

Специалист отметила, что цены на аренду домов в некоторых городах «Золотого кольца», напротив, снизились. Так, в Ярославле и Владимире падение составило десять процентов от прежней стоимости: 7,64 тысячи и 10,5 тысячи за сутки соответственно.

«Возможно, что на туристический спрос оказывает влияние и морозная зима на большей части европейской территории РФ, что не способствует длительным прогулкам и изучению города», — заметила Кирюхина.

Ранее жители Сочи и других курортных городов Черноморского побережья сравнили отдыхающих из разных регионов России и поделились наблюдениями. Владельцы отелей рассказали, что гости из северной части страны отличаются взаимовыручкой, а жители Москвы — деликатностью и воспитанностью, но большими претензиями к сервису.