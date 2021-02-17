Заваленные снегом пляжи Сочи попали на видео и поразили россиян

Пляжи российского курортного города Сочи, заваленные снегом в середине февраля, попали на видео и поразили местных жителей. Соответствующие кадры публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На ролике видно побережье Черного моря, на котором вместо песка лежат белые сугробы. Автор записи демонстрирует, что пальмы, лестницы, пирс и улицы города также полностью засыпаны снегом.

«Просто вау», — подписали пост администраторы страницы.

Пользователи сети тоже пришли в восторг от увиденных кадров. «Круто, ни разу не видела на пляже снег!! Интересно, а пальмы не замерзнут?», «Очень редкое явление!», «Да что ж такое! Вот так потепление климата!», «А все равно красиво», «Год назад почти весь февраль был в вашем городе, но на пальмы под снегом так и не удалось полюбоваться», — писали они в комментариях.

Ранее в феврале в сети появилась видеозапись мощного шторма, обрушившегося на Сочи на выходных. На кадры попало морское побережье — видно, как над землей сгустились грозовые тучи, дует ветер и бьют сильные волны. «Страшная красота в Сочи», — говорится в подписи к посту.