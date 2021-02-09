Россиянин встал под мощную волну на берегу Черного моря и стал посмешищем в сети

Неизвестный россиянин встал на берегу Черного моря под волны во время шторма и стал посмешищем в сети. Видеозапись с произошедшим опубликована в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани.

На ролике видно, как мужчина в черной куртке, шапке и с оранжевым пакетом в руках стоит на самом краю набережной курортного города. Через несколько секунд его накрывает мощная волна, однако россиянин не покидает берег. Затем на него снова обрушивается масса воды, но он остается там же, где стоял.

«Кажется, этому аквамену больше не наливать. Чего он хочет, по-вашему?» — подписали авторы публикацию. Подписчики страницы в комментариях посмеялись над поведением незнакомца. «Приносит жертвы Посейдону (в пакете) для хорошей погоды», «Он себя повелителем стихии почувствовал, походу», «Фильмов пересмотрел», «Сейчас он раздвинет море», «Ихтиандр!!!», «Пьяному и море по колено, как раз этот случай», — шутили они.