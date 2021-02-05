Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео

@weekends.crimea / Instagram

В Крыму гигантская морская волна перевернула лодку с человеком. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @weekends.crimea, освещающем жизнь на полуострове.

На размещенных в сети кадрах видно, как мощный поток воды накрывает плавсредство с мужчиной, поднимает его на гребень и выбрасывает на берег. Впоследствии к месту случившегося подбегают очевидцы и помогают пострадавшему подняться.

«Вроде жив и здоров», — говорится в подписи к посту. Отмечается, что инцидент произошел на берегу моря в Ялте.

Аналогичный случай был зафиксирован в январе на побережье Нового Южного Уэльса. На размещенном в сети видео было видно, как несколько рыбаков стояли на каменистом берегу с удочками и ведрами, в то время как местные жители советовали им бежать. Спустя несколько секунд компанию накрыла большая волна.