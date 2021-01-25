Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и возмутил россиян

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный парень сбрасывает девушку в Черное море. Опубликованный в Instagram-аккаунте Sochi.24 ролик вызвал возмущение среди российских пользователей сети.

На размещенных кадрах видно, как пара сначала стоит на пирсе, затем парень берет подругу на руки и бросает ее в волны прямо в одежде — девушка визжит и с головой уходит под воду.

«Суровые январские будни», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на ситуацию и выразили свое возмущение в комментариях. «Это типа смешно», «Я бы прибила за такой фокус», «Не в себе явно парень», «Самому слабо прыгнуть?», «Тупее ничего не видела», «Больные на все части тела», «Зачем? Идиот, что ли?», «Большого ума не надо» — писали они.