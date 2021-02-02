Странное явление при шторме на популярном курорте России попало на видео

На побережье Анапы, популярном среди туристов курорте России, во время неблагоприятных погодных условий очевидцы заметили странное природное явление. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @typoanapa2.0, освещающем жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как на море поднимаются высокие волны, а по земле стелется сдуваемый ветром песок. «На пляжах шторм. И волны из песка», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Это невероятное что-то! Вот умею же я "вовремя" из Анапы уехать», «Танец песка!», «Как красиво», «Завораживает», «Космический пейзаж», «Морские волны и песочные, прелюдия любви!», «Крутое зрелище. Мы там сегодня были», — писали они.