Аномальные облака на снимках блогера восхитили пользователей сети

Исландский блогер Хордир Кристлифсон (Hörður Kristleifsson) поделился в сети снимками аномального явления в небе и восхитил ими пользователей сети. Соответствующую серию кадров он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На размещенных фото запечатлен редкий оптический феномен, обусловленный дифракцией света на частицах водяного пара — перламутровые облака, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета.

Подписчики Кристлифсона оценили пост и выразили свое восхищение в комментариях. «Безумные снимки!», «Это вообще реально?», «До сих пор не могу поверить», «Восхитительно», «Что-то невозможное», «Ты счастливчик!», «Поражает до глубины души», «Волшебные фото», «Фантастика!», «Истинная красота», — писали они.

Аналогичные снимки в декабре 2019 года над горой в Сибири сделала россиянка Светлана Казина. Она рассказала, что облака на снимках очень тонки и напоминали скорее кружева, нежели обычные облака. Кроме того, Казина отметила, что ветер на этой высоте был настолько сильным, что рисунок облачного плетения менялся каждую секунду.