Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети

Турист из Канады сфотографировал аномальные облака во время путешествия в Бельгию. Об этом сообщает News.com.au.

На снимке 31-летнего фотографа и онколога Дорона Берлина изображены клубящиеся облака на фоне колокольни, сквозь которые просачиваются солнечные лучи. Автор фото рассказал, что композиция показалась ему крайне удачной из-за красивой архитектуры и блестящего света, который создал иллюзию вихря.

Снимок стал вирусным, и его сравнили со знаменитой картиной голландского художника Винсента Ван Гога «Звездная ночь». «Это облачное небо действительно выглядело как работа Ван Гога. В такие минуты начинаешь хорошо понимать, что могло вдохновить художника», — поделился сам Дорон Берлин.

В марте итальянец заметил в небе аномальное свечение в виде Иисуса Христа. Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто заметил необычное свечение в небе над морем, когда находился у себя дома. На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на Христа.

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