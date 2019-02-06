Накрывший деревню аномальный радиационный туман попал на видео

Профессиональный оператор Джеймс Хорн снял с дрона покрытую необычно плотной дымкой английскую деревню Соутреппс в графстве Норфолк. Его видео опубликовало британское издание Metro.

Фотограф запечатлел уникальный момент, когда весь населенный пункт был покрыт радиационным туманом (туман, возникающий в низинах, где скапливается холодный воздух, а также над местностью с сильно увлажненным воздухом).

«Изначально туман был крайне густым, но в одной точке он рассеивался. Выглядело достаточно сюрреалистично, когда только башня церкви виднелась сквозь дымку, — уточнил Хорн. — Это не то, что обычно наблюдают люди. Когда вы смотрите за природным явлением с земли, это выглядит как простой туман, но сверху открывается совсем другой вид».

В ноябре 2018 года фотограф с помощью беспилотника снял вид на столицу китайской провинции Нанкин, полностью покрытую туманом. Во время природного явления видимость на дорогах снизилась до 50 метров, но, несмотря на отмененные рейсы, очевидцев восхитило увиденное.

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