Путешествия
 
Последние новости
США пообещали создавать запрещенные ракеты
Сотрудники ФСБ угрозами заставили студента вести паблик во славу ФСБ
В Венесуэле нашли оружие из США
Предсказано уничтожение иммунитета у всего человечества
На Украине разворовали американскую военную технику на миллионы гривен
В новом трейлере «Дамбо» показали полет ушастого слона
На льдине в Москве-реке застряла агрессивная лисица 
Высокопоставленные силовики признались в дружбе с сенатором Арашуковым
Дания покорится «Северному потоку-2»
Новости партнеров

Накрывший деревню аномальный радиационный туман попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Профессиональный оператор Джеймс Хорн снял с дрона покрытую необычно плотной дымкой английскую деревню Соутреппс в графстве Норфолк. Его видео опубликовало британское издание Metro.

Фотограф запечатлел уникальный момент, когда весь населенный пункт был покрыт радиационным туманом (туман, возникающий в низинах, где скапливается холодный воздух, а также над местностью с сильно увлажненным воздухом).

«Изначально туман был крайне густым, но в одной точке он рассеивался. Выглядело достаточно сюрреалистично, когда только башня церкви виднелась сквозь дымку, — уточнил Хорн. — Это не то, что обычно наблюдают люди. Когда вы смотрите за природным явлением с земли, это выглядит как простой туман, но сверху открывается совсем другой вид».

В ноябре 2018 года фотограф с помощью беспилотника снял вид на столицу китайской провинции Нанкин, полностью покрытую туманом. Во время природного явления видимость на дорогах снизилась до 50 метров, но, несмотря на отмененные рейсы, очевидцев восхитило увиденное.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Church steeple rises above radiation fog creating sunset spectacle in English village
Аномальный туман в Китае скрыл город из виду и попал на видео
Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня

Другая Европа

Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

21:13 5 февраля

Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста

16:33Сегодня

Загоревшийся в полете двигатель самолета шокировал пассажиров и попал на видео

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

16:17 5 февраля

Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки

15:37Сегодня

Путин поддержал краткосрочный безвизовый въезд в Россию

Путешествия00:03 2 февраля

«Похмелья здесь не бывает»

Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
14:31 1 февраля

Российский хостел стал одним из лучших в мире

13:35 5 февраля

Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи

19:4229 января

Стюардесса умерла во время длительного перелета

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Дефицит оснащения МЧС России достиг 90 процентов
Власти объяснили запрет непатриотичного учебника по экономике
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
США пообещали создавать запрещенные ракеты
В Стамбуле рухнуло шестиэтажное здание
Дания побеспокоилась за датчанина-экстремиста в России
Македонию пустили в НАТО
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Медведчук рассказал о политических репрессиях на Украине
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Украина сообщила о стремительном падении пассажиропотока с Россией
Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Им нужны твои мозги
Есть ли способ продать их подороже?
Россия стала еще больше торговать с Украиной
Путин даст богатым россиянам еще один шанс легализоваться
Российская госкомпания станет совладельцем Tesla
Россия одолжит Кубе миллионы евро на оружие
Россиянам рассказали о возможности возврата украденных мошенниками денег
Все материалы
Силовые структуры
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Датчанина посадили в России за проповедь
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
Российскую пианистку обвинили в торговле героином
Сообщники «газового короля» Арашукова успели скрыться
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ «более высокой надежности»
Россия испытала реактор «Судного дня»
К России задумали присоединить территории Луны
Россия «ударила» по Камчатке баллистической ракетой РС-24 «Ярс»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке»
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
UFC уличили в желании передать Макгрегору пояс Нурмагомедова
Кокорину предрекли инвалидность
Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ
Новичка российского футбольного клуба обвинили в изнасиловании
Все материалы
Культура
Москва. 18 июня 1996 года. Дэвид Боуи в аэропорту Шереметьево «Трамп три часа сидел на ступеньках Кремля, а потом пил водку»
Она 40 лет привозит в Россию самых крутых музыкальных звезд мира и знает все их секреты
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Они настоящие
Этот знаменитый фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Объявлены фильмы с лучшими спецэффектами
В новом трейлере «Дамбо» показали полет ушастого слона
Звезда «Списка Шиндлера» объяснил свое желание убить чернокожего
Названа новая версия смерти Джеймса Брауна
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Эффектно замерзающий на морозе кипяток подтолкнул россиян к новому флешмобу
Сотрудники ФСБ угрозами заставили студента вести паблик во славу ФСБ
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Мошенники нашли дыру в сервисе Gmail и обогатились
Успешный украинец с четырьмя iPhone насмешил пользователей сети
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Во всех «Макдоналдсах» России появятся официанты
Отсидевшие российские подростки выйдут из колонии в модной одежде
Фотограф спровоцировал подростков отфотошопить селфи для Instagram и ужаснулся
Трансгендеру впервые разрешили показать свою одежду на неделе моды
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Накрывший деревню аномальный радиационный туман попал на видео
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Загоревшийся в полете двигатель самолета шокировал пассажиров и попал на видео
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
Разъяренный барсук-медоед напал на леопарда и спас детеныша
Собаки привели соседей к больной хозяйке и спасли ей жизнь
Голодная львица напала на слоненка и умерла
Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу
Все материалы
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Невезучая
Как молодая американка попала в 26 аварий не по своей вине
Toyota впервые рассказала про новую «Короллу» для России
На заброшенной фабрике нашли забытый на 40 лет довоенный Packard
Audi обновила внешность купе и родстеру TT RS
Все материалы
Дом
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Названы города мира с быстро дорожающим жильем
Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажу
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Названы любимые районы покупателей жилья в Подмосковье
Все материалы