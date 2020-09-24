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Редкое природное явление у берегов Абхазии попало на камеру

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Фото: @gagraparaplan

Парапланеристы заметили аномальное явление у берегов Абхазии. Произошедшее попало на камеру, соответствующими кадрами очевидцы поделились в Instagram.

На размещенных в сети фотографиях запечатлена необычная водяная воронка в Черном море — видно, как вода меняет цвет от темно-синего к ярко-бирюзовому.

«Кому-то очень повезло наблюдать такое редкое явление природы с высоты птичьего полета», — указано в подписи к посту.

Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «В такую красоту невозможно не влюбиться», «С ума сойти!», «Красотища! Удивительно прекрасный мир природы», «Завораживает! Вот оно, вдохновение для следующего полета!», «Что это? Как-то страшно!» — писали они.

30 августа у Сакского и Черноморского районов Крыма пронесся крупный торнадо — большой водяной смерч образовался рядом с побережьем. Его было видно даже в отдаленных от моря местах. Такие смерчи обычно возникают в тропических зонах и «живут» около 15–30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.

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