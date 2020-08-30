Огромный торнадо в Крыму попал на видео

У Сакского и Черноморского районов Крыма пронесся крупный торнадо. Очевидцы засняли природное явление на видео, которое было опубликовано в Twitter.

Большой водяной смерч образовался рядом с побережьем. Его было видно даже в отдаленных от моря местах.

Такие смерчи обычно возникают в тропических зонах и «живут» около 15–30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.

В 2017 году метеорологи Университета штата Огайо (США) пришли к выводу, что торнадо образуется не так, как считали ученые на протяжении десятилетий. Согласно популярному представлению, воронка образуется в грозовых облаках, в нескольких километрах над землей. Однако новые данные показали, что смерч зарождается на поверхности.