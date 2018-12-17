Опровергнут популярный миф о торнадо

Метеорологи Университета штата Огайо (США) пришли к выводу, что торнадо образуется не так, как считали ученые на протяжении десятилетий. Согласно популярному представлению, воронка образуется в грозовых облаках, в нескольких километрах над землей. Однако новые данные показали, что смерч зарождается на поверхности. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи использовали мобильный радар Доплера, чтобы проанализировать условия появления торнадо в суперъячейковых облаках — грозовых облаках, которые характеризуется наличием мезоциклона. Мезоциклон представляет собой вращающуюся колонну теплого воздуха, поднимающегося к вершине облака. Ученым удалось проследить за появлением двух слабых смерчей в 2012 году, одного торнадо третьей категории по шкале Фудзиты (EF3) в 2011 году и одного торнадо высшей, пятой категории (EF5) в 2013 году в Эль Рино. Последний оказался самым широким смерчем за всю историю наблюдений (диаметр воронки 4,2 километра) и привел к гибели известного метеоролога и охотника за ураганами Тима Самараса (Tim Samaras), его сына и коллеги.

В ходе наблюдений специалисты получили данные о погодных условиях на высоте 10 метров над землей во время формирования четырех торнадо. Кроме того, они сумели сделать несколько сотен фотографий, которые потом сравнили с изображениями, полученными с помощью радара. Выяснилось, что воронки формировались на земле еще до того, как радар фиксировал какое-либо вертикальное вращение на большей высоте, в облаке. Ученые также отметили, что воронка в Эль Рино начала образовываться одновременно на нескольких высотах, что указывало на то, что различные торнадо могут формироваться по-разному.

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