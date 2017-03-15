Создана самая подробная модель гигантского смерча

Специалисты центра инженерных и космических наук (Space Science and Engineering Center, SSEC) создали модель одного из самых мощных торнадо за всю историю наблюдения, который прошел по городу Эль Рино в американском штате Оклахома 24 мая 2011 года. Анимация опубликована на YouTube-канале UWSSEC.

Ученые использовали высокопроизводительный компьютер Blue Waters для визуализации процессов, протекающих внутри самого вихря и его родительской суперъячейки — грозового облака, внутри которого присутствует крупный поток вращающегося воздуха. Модель удалось создать на основе метеорологических наблюдений реального смерча. С учетом представленных данных суперкомпьютер смог реконструировать торнадо за три дня. У персональных ЭВМ на это ушло бы несколько десятилетий.

