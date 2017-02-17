Британец снял на видео созданный им огненный торнадо

Экспериментатор-любитель и изобретатель из Британии Колин Ферз создал шестиметровый огненный торнадо и с помощью него запустил фейерверки. Видеозапись опыта он опубликовал на своем YouTube-канале colinfurze.

Блогер сконструировал цилиндрическую клетку с открытом верхом, вращающуюся вокруг продольной оси. Он поджег внутри нее дрова и раскрутил ее с помощью колес самодельного карта. Внутри клетки образовался закручивающийся столп пламени. Смерч образуется из-за того, что стенки цилиндра мешают нагретому воздуху рассеиваться, в результате чего последний поднимается вверх. Чем выше клетка, тем выше будет вихрь.

Поскольку на канал Ферза подписались четыре миллиона подписчиков, экспериментатор решил отметить это событие, использовав огненный торнадо для запуска фейерверков.