Мощная волна накрыла людей на берегу в опасном месте и попала на видео

Мощная волна на побережье Нового Южного Уэльса накрыла группу людей в опасном месте и попала на видео. Ролик, снятый очевидцами происшествия, публикует Daily Mail.

На видео несколько рыбаков стоят на каменистом берегу с удочками и ведрами, в то время как местные жители советуют им бежать. Спустя несколько секунд компанию накрывает сильная волна, однако они остаются на месте. Затем масса воды подбирается ко второй группе рыбаков и сбивает их с ног.

Чуть позже берег накрывает вторая волна, и рыбаки начинают от нее убегать. «Еще больше идиотов пришли рисковать сюда своими жизнями после нескольких несчастных случаев», — прокомментировал ролик его автор.

Как уточняет издание, за несколько дней до этого трое мужчин погибли на этом же берегу после того, как волна смыла их в море. Теперь местные жители обеспокоены тем, что многие рыбаки приходят на пляж, чтобы испытать судьбу.