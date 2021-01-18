Мощная волна внезапно обрушилась на россиян в Сочи и напугала пользователей сети

Мощная волна накрыла двоих россиян, которые позировали на фоне Черного моря в Сочи. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курортного города.

На записи видно, как двое туристов фотографируются возле воды, стоя на пирсе. Затем на мужчин внезапно обрушивается волна и они начинают убегать. При этом один успевает спрятаться за столбом, а другой врезается в него.

«Опасные игры с морем. Ну вот зачем так делать?» — подписали авторы страницы видео, которое стало вирусным и напугало пользователей сети.

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!», «Сегодня действительно море такое "агрессивное"... причем сильная волна накатывает как-то неожиданно. Сначала слегка волнуется, как бы усыпляя бдительность играющих со стихией, а потом показывает свою мощь во всей красе...», «Господи, ну почему люди ищут приключение на свою голову. Сердце чуть не остановилось», — писали они в комментариях.