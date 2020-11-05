Позировавшую на фоне штормящего Черного моря россиянку внезапно накрыло волной

Российскую туристку, которая позировала на фоне Черного моря во время шторма, накрыло волной в процессе фотосессии. На снятый очевидцами ролик обратил внимание Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как девушка стоит на пирсе и на нее внезапно обрушивается поток морской воды. «Когда должно было получиться красивое фото», — говорится в подписи к посту.

Подписчики аккаунта оценили видеозапись в комментариях. «Даже классно получилось», «Легко отделалась», «Получилось лучше, чем просто фото», «С легким паром», «Класс», «Получилось красивое видео», — писали они.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение, в связи с непогодой в режим повышенной готовности приведены все экстренные службы региона. На текущей неделе на Кубани прогнозируются ливни и сильный ветер, также существует опасность формирования смерчей над Черным морем в отдельных районах.