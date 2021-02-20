Определена стоимость самых дорогих однокомнатных квартир Москвы

Специалисты агентства Skolkovo Realty провели исследование, в рамках которого определили стоимость самых дорогих однокомнатных квартир Москвы на февраль 2021 года. Аналитики оценили лоты на первичном и вторичном рынках. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Стоимость самого дорогого лота на первичном рынке достигла 202 миллионов рублей. Квартира площадью 59,3 квадратных метра находится в Басманном районе столицы. Стоимость «квадрата» в таких апартаментах оценили в 3,4 миллиона рублей.

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На вторичном рынке самая дорогая «однушка» площадью 197 квадратных метров стоит 177 миллионов рублей. Она располагается в районе Арбат. За «квадрат» в таком объекте придется заплатить 900 тысяч рублей.

Самый дорогой квадратный метр однокомнатной квартиры аналитики нашли на Тверской улице — стоимостью 1,3 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет 50 «квадратов». В общей сложности за нее нужно отдать почти 54 миллиона рублей.

Ранее в феврале эксперты в сфере недвижимости нашли самые дорогие квартиры столицы. Лидером рейтинга стал пентхаус площадью 950 квадратных метров в жилом комплексе в Гранатном переулке. Стоимость объекта достигла 2,7 миллиарда рублей. Вторую строчку занял трехэтажный пентхаус за 2,6 миллиарда рублей, расположенный в одном из небоскребов «Москва-Сити».

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