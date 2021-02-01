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Найдены самые дорогие квартиры Москвы

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Фото: granatny-palace.ru

Самая дорогая московская квартира стоит 2,7 миллиарда рублей. Она расположена в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы, в Гранатном переулке, следует из материалов агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, общая площадь пентхауса — 950 квадратных метров, из которых только кухня занимает 100 «квадратов». В квартире две просторных террасы, высокие потолки (под три метра), четыре совмещенных санузла. Из панорамных окон открывается вид на все стороны света. Пентхаус свободной планировки и продается без ремонта.

Вторую строчку рейтинга самых дорогих квартир Москвы занял объект за 2,6 миллиарда — это трехэтажный пентхаус в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Его общая площадь — 2,18 тысячи квадратных метров. В квартире есть лифт, планировка — свободная, отделка отсутствует.

Ультрадорогие квартиры специалисты также нашли в бывшем здании гостиницы «Украина» (1,73 миллиарда рублей за 507 квадратных метров), в клубном доме Управления делами президента РФ в центре Москвы (1,59 миллиарда за тысячу «квадратов») и в «Доме на Мосфильмовской» в районе Раменки (1,7 тысячи квадратных метров за 1,48 миллиарда рублей).

Ранее в январе однокомнатную квартиру в Москве предложили арендаторам по рекордной цене — за 150 тысяч рублей в месяц. Такую ставку установил владелец «однушки», расположенной в 25-этажном монолитном доме на Братеевской улице. Квартира сдается впервые, в ней новая обстановка и бытовая техника премиум-класса. Дизайн помещений выполнен по авторскому проекту.

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