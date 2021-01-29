Найдена самая дорогая однокомнатная квартира России

Самую дорогую однокомнатную квартиру России, которая продается на вторичном рынке, можно найти в подмосковном Красногорске — за недвижимость в 60 «квадратов» просят 17,9 миллиона рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Данный объект находится в премиальном жилом комплексе в пяти минутах ходьбы от здания правительства Московской области. В стоимость лота также входит машино-место на подземном паркинге. Однако на момент публикации новости объявление о продаже квартиры сняли с сайта (вероятно, объект был реализован).

Второе место заняла «однушка» в Севастополе — 16 миллионов рублей за 54 квадратных метра с видовыми характеристиками. Ремонт выполнен в соответствии с ценником: на кухне установлен итальянский гарнитур, а полы застелены ясеневым паркетом и брендовой плиткой.

Фото: sevastopol.cian.ru 1 /4

«Бронза» ушла к недвижимости в Краснодаре. Здесь за 14 миллионов рублей предлагают жилье в историческом центре города. Квартира отличается большой кухней — на нее приходится 21,6 квадратного метра из 66.

Замыкают пятерку самых дорогих лотов квартира в Калининграде стоимостью 13 миллионов рублей и квартира в Южно-Сахалинске за 12 миллионов. Первая отличается хорошей инфраструктурой, вторая — отделкой материалами из Италии и Бельгии. Также данный лот стал самым дорогим в своем формате на рынке Дальнего Востока.

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