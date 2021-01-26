Подсчитана стоимость российских квартир рядом с морем

Стоимость российских квартир на вторичном рынке, находящихся рядом с морем (не дальше одного километра), колеблется в диапазоне от 1,75 до 450 миллионов рублей. Площадь подобных лотов начинается от 30 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании компании «Миэль».

По подсчетам экспертов, самое дешевое жилье неподалеку от Каспийского моря обойдется в 1,75 миллиона рублей — столько просят за «однушку» в 49 «квадратов» на последнем этаже 13-этажного дома в Каспийске. Самый дорогой вариант — 14,5 миллиона рублей. Так оценили квартиру в 105 квадратных метров с панорамным видом на море, дизайнерским ремонтом и мебелью европейских производителей.

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На Балтике наиболее бюджетное предложение — квартира в старой пятиэтажке города Светлогорска площадью 33 «квадрата», которая находится в 350 метрах от воды. Самый дорогой лот — недвижимость в 75 квадратных метров на первой линии у моря в Зеленоградске. Жилье с дизайнерским ремонтом, качественной мебелью и техникой оценили в 25 миллионов рублей.

В Сочи разброс цен сильно зависит от района. Так, квартира площадью 30 квадратных метров, нуждающаяся в ремонте, в пятиэтажке Лазаревского района (Совет-Квадже) обойдется в 1,9 миллиона рублей. За эту же сумму можно приобрести недвижимость той же площади в панельной шестиэтажке поселка Якорная Щель (Лазаревский район). Самый дорогой объект — пентхаус в тысячу «квадратов» с роскошной отделкой в элитном ЖК на набережной. Он обойдется в 450 миллионов рублей.

Если говорить о крымских городах, в частности, Ялте, то наиболее дешевое предложение здесь — «однушка» в 34 квадратных метра в пятиэтажном доме. За квартиру в 20 минутах ходьбы от моря просят 3,1 миллиона рублей. Самый дорогой лот — тоже пентхаус на набережной в дворцовом стиле площадью 390 квадратных метров — более 260 миллионов рублей.

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