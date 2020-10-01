Названа стоимость самого дешевого жилья в Турции

Самое дешевое жилье в Турции продается за 2,24 миллиона рублей в Аланье. За такую сумму можно приобрести апартаменты площадью 38 квадратных метров. Максимально дорогой лот в данной локации стоит 61 миллион рублей — столько просят за резиденцию в 210 «квадратов». Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Вторую строчку по объему предложения занимает Махмутлар. Здесь на рынке представлен 1731 объект. Цена самого дешевого лота равняется 2,88 миллиона рублей — это двухкомнатная квартира площадью 60 «квадратов». Максимально дорогой лот можно найти за 48,2 миллиона рублей. В такую сумму обойдется четырехкомнатное жилье площадью 264 квадратных метров.

Замыкает тройку городов по объему экспозиции Анталья — 493 лота. Самое дешевое жилье здесь стоит 2,29 миллиона рублей. Эта сумма позволит стать владельцем квартиры площадью 30 квадратных метров. Наиболее дорогим объектом специалисты называют апартаменты метражом 320 «квадратов».

Если брать самые дешевые лоты в непосредственной близости от моря, то лидером стала Анталья. Здесь можно приобрести квартиру за 2,7 миллиона рублей площадью 44 «квадрата». Жилье находится в 300 метрах от моря.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться