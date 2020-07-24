Курортное жилье в Турции оказалось дешевле квартиры в Москве

Отдельные лоты на побережье Средиземного моря оказались дешевле квартир в Москве. Так, приобрести курортную недвижимость в Турции можно от 1,8 миллиона рублей. Об этом говорится в материале агентства Turk.Estate (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самый доступный объект продается в городе Анталья за 1,77 миллиона рублей. Среди преимуществ лота специалисты отмечают относительную близость к морю (900 метров пешком), а также то, что квартира будет передана новому хозяину с мебелью и бытовой техникой.

Другой лот находится в Измире, уже на побережье Эгейского моря — 2,1 миллиона рублей. За такую сумму здесь реально приобрести недвижимость площадью 56 квадратных метров. Также в Измире в пересчете на «квадраты» можно купить самое дешевое жилье — в среднем 38,1 тысячи рублей за метр.

Замыкает тройку лидеров квартира стоимостью 2,2 миллиона рублей. Она находится в Аланье. Площадь лота составляет 50 квадратных метров. Жилой комплекс располагается в 200 метрах от моря. Также в первую десятку вошли объекты, располагающиеся в Кемере, Белеке, Дидиме, Сиде, Демре, Мармарисе и Бодруме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru