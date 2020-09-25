Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте в Турции

В Анталье, популярном турецком курорте, самое дешевое жилье можно приобрести за 2,7 миллиона рублей. В таком случае собственник получит квартиру площадью 44 «квадрата» в 300 метрах от моря. Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В качестве самого дорогого предложения эксперты называют виллу площадью 500 «квадратов» в 150 метрах от Средиземного моря. Помимо полной меблировки и современной бытовой техники новый владелец получит собственный бассейн. Стоит такая недвижимость 43,2 миллиона рублей.

На данный момент в Анталье на расстоянии не более 500 метров от моря экспонируется 2306 объектов. Специалисты утверждают, что при бюджете до трех миллионов рублей покупатель сможет выбрать из достаточно большого числа лотов площадью 40-80 квадратных метров.

По словам риелторов, особенностью курортной недвижимости Турции является обязательная продажа объекта с техникой и отделкой, даже в эконом классе. Данное условие не зависит от цены и становится открытием для потенциальных покупателей жилья в стране, говорят специалисты.

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